Mercato : Monaco bientôt attaqué pour une vente d’au moins 30 M€

Champion d’Italie en 2025, puis vice-champion la saison dernière, le Napoli de Massimiliano Allegri connaît une première partie d’exercice 2026-2027 bien plus compliquée. Dixièmes du classement, les Partenopei sont dans le dur et l’ambiance n’est pas au beau fixe. Allegri est plus que jamais contesté et son avenir ne tiendrait plus qu’à un fil. De son côté, Kevin De Bruyne se serait accroché avec certains de ses coéquipiers.

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C’est dans ce contexte pesant que la direction napolitaine doit malgré tout préparer le prochain mercato hivernal. Selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli aimerait densifier son entrejeu. Outre la gestion des blessures, le club italien veut surtout préparer l’avenir en rajeunissant un secteur composé de plusieurs trentenaires tels que Stanislav Lobotka (31 ans), Franck Anguissa (30 ans) et Kevin De Bruyne (35 ans).

Lamine Camara est aussi apprécié

Pour son opération rajeunissement, Naples ciblerait un pensionnaire de Ligue 1 qui s’est récemment fait remarquer face au Mans (1-1) : Mamadou Coulibaly. Promu en équipe première l’an dernier, le milieu français de 22 ans est l’un des grands espoirs de l’AS Monaco. S’il risque une sanction pour sa célébration polémique en Sarthe, Coulibaly n’en reste pas moins un élément très apprécié par Filipe Luís. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Paris sera-t-il retenu par le club de la Principauté ?

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Le quotidien au papier rose évoque une opération estimée à 30 M€ pour le Napoli, qui souhaiterait l’enrôler dès cet hiver. En attendant de savoir comment l’ASM réagira, le média transalpin ajoute que le très convoité Lamine Camara (qui a failli rejoindre Chelsea l’été dernier contre 55 M€) plaît aussi aux Partenopei. Un dossier qui s’annonce toutefois bien plus onéreux pour les Italiens…