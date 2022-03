Manchester United est mis sous une pression terrible dans la quête de son futur entraîneur

La suite après cette publicité

Cela ne fait guère de doute, Manchester United s'apprête encore à changer d'entraîneur. En novembre, Ole Gunnar Solskjaer a fini par être licencié, victime de trop nombreux mauvais résultats malgré une campagne de recrutement très clinquante. À l'instar du PSG, il faut croire qu'additionner les stars ne suffit pas pour constituer une équipe. Ralf Rangnick en est bien conscient, lui que l'on qualifie souvent de géniteur du gegenpressing.

Pourtant, l'Allemand non plus n'y arrive pas. Il n'a pas réussi à redresser la barre en Premier League. Sa 6e place actuelle met en grand danger une qualification l'an prochain en Ligue des Champions, une compétition où les Red Devils viennent d'être éliminés dès les 8e de finale par l'Atlético de Madrid. Le prochain coach ne connaîtra peut-être même pas la C1. De quoi mettre une pression supplémentaire sur les épaules de la direction. Elle n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment.

MU ne peut plus prendre son temps

En réalité, elle doit déjà faire face à l'entourage de ses deux principales cibles pour occuper son banc de touche à la rentrée prochaine, Mauricio Pochettino et Erik ten Hag. Comme nous l'apprend le Daily Mail, les deux entraîneurs sont en contact avec des gens de Manchester, pas les mêmes d'ailleurs puisque Ten Hag a rencontré le nouveau directeur général du club, Richard Arnold, alors que l'Argentin s'est entretenu avec John Murtough, le directeur du football de United.

C'est déjà un premier problème en soi mais ce n'est pas tout. MU souhaite faire les choses proprement, sans interférer dans les affaires d'autres écuries en pleine saison. Les deux entraîneurs sont toujours en poste à l'heure actuelle. Ils sont également courtisés par d'autres clubs, comme le Real Madrid pour le technicien du PSG. Ten Hag est lui sur le départ de l'Ajax après ses excellents résultats depuis 2017 et est suivi, par Tottenham par exemple. La direction de United se montre confiante sur les deux dossiers mais une course contre la montre s'est enclenchée. Elle n'a plus de temps à perdre face à la concurrence.