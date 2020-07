Angers : Rayan Aït-Nouri vers un départ inévitable ?

Un temps courtisé par de nombreux cadors européens, Rayan Aït-Nouri, pourtant lié au SCO jusqu’en juin 2023, devrait bel et bien quitter le navire angevin. La raison ? La récente signature de Souleyman Doumbia. Arrivé la semaine dernière en provenance de Rennes contre 3 M€, le latéral gauche ivoirien de 23 ans est, selon son directeur sportif Sébastien Larcier, arrivé pour une raison bien précise. «Une chose est sûre, nous avons discuté avec Souley et le deal était qu’il arrivait pour être numéro 1» a-t-il déclaré au micro de Ouest France. Une déclaration qui pousse un peu plus Aït-Nouri vers la sortie.

Une sortie qui pourrait prendre plus de temps que prévu si l’on se réfère à la dernière déclaration du directeur sportif du SCO. « On sait qu’il a un agent (Jorge Mendes) qui pèse beaucoup dans le foot et qui nous envoie des messages indiquant que c’est un transfert inéluctable. Mais ça reste la parole d’un homme, et il n’y a pas eu pour l’instant d’offre concrète. Maintenant il va falloir que les bruits et les rumeurs deviennent des actes. »