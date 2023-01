JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite va piller l’Europe de ses légendes

L’Arabie saoudite à l’assaut de l’Europe

Candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 avec la Grèce et l’Égypte, l’Arabie saoudite est bien décidée à faire briller son championnat. Ce n’est pas pour rien que ce que l’on pensait impossible est arrivé, Cristiano Ronaldo a quitté l’Europe pour rejoindre la Saudi Pro League et Al Nassr contre un joli chèque de 200 millions d’euros pour 2 ans et demi de contrat. Un gros coup de la part d’un club qui veut renverser l’hégémonie de son rival de Riyad, Al-Hilal. Ce dernier ne se repose pas sur ses lauriers et compte bien faire plus fort que le recrutement de CR7 : signer Messi. Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar, a révélé au journal Mundo Deportivo que l’attaquant rejoindrait une écurie saoudienne une fois son contrat à Paris terminé, et il prend fin en juin prochain. D’après Marca, Al Nassr voudrait s’offrir les services de Sergio Ramos qui est libre de signer où il veut depuis le 1er janvier. Eden Hazard, dont le passage au Real Madrid est un véritable échec, pourrait continuer aussi sa carrière avec le club coaché par Rudi Garcia. Le quotidien espagnol envoie aussi Yannick Carrasco et Di Maria à Al Nassr. Ce recrutement massif ne s’arrête pas aux joueurs, on parle aussi des entraîneurs reconnus. Ces derniers jours, la presse arabe a évoqué la possible arrivée de Luis Enrique dans un club saoudien. Une offre lui aurait été faite, mais il l’aurait refusée.

La polémique Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko est au centre d’une nouvelle polémique liée à son âge qui enflamme l’Allemagne. Le média autrichien Laola 1, ainsi que la publication allemande sport.de, révèlent qu’un acte de naissance datant de 2000 et au nom de Youssoufa Mohamadou, a été attribué à Moukoko. C’est le père adoptif du joueur, Josef Moukoko, qui aurait d’ailleurs joué un double jeu et envoyé cette preuve à plusieurs journalistes, qui n’ont pas pu la publier pour des raisons légales. Le père du joueur a aussi précisé avoir signalé la naissance de son fils au consulat d’Allemagne à Yaoundé avant de faire ses papiers d’identité. L’Allemand n’aurait donc pas 18 ans, mais 22 ans si ces informations sont réelles. Une affaire qui va embraser la presse allemande.

À lire

Une place vendue pour plus de 2,6 M€ pour le duel CR7-Messi !

Les officiels du jour

Arrivé en 2019 à Auxerre, Quentin Bernard quitte officiellement l’AJA. Peu utilisé depuis le début de saison, le latéral gauche de 33 ans a vu son contrat résilié à six mois de son terme ce vendredi, d’un «commun accord». Puis LOSC blinde Benjamin André. C’est l’un des cadres du club nordiste depuis son arrivée contre 7 millions d’euros à l’été 2019 en provenance du Stade Rennais. Le milieu de terrain français a prolongé ce jeudi soir son contrat avec Lille, et ce, pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. En Serie A, L’AC Milan prolonge Ismaël Bennacer. Les Rossoneri ont officialisé la prolongation du bail jusqu’en 2027 de son milieu de terrain international algérien.