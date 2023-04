Real Madrid - Chelsea : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich ce mardi (3-0), un autre choc alléchant va avoir lieu ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le tenant du titre, le Real Madrid accueille dans son stade Chelsea. La formation espagnole, qualifiée en finale de la Coupe du Roi, mais larguée en Championnat, a clairement affiché ses ambitions en C1. L’objectif est clair pour Carlo Ancelotti : soulever une nouvelle fois la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles. Après avoir chuté ce week-end face à Villarreal, les Merengues devront se remettre dans le bain face à un adversaire en difficulté, mais toujours redoutable.

Chelsea connaît une saison pour le moins étonnante. Malgré des investissements XXL sur le marché des transferts et l’arrivée de nombreux joueurs talentueux, rien ne va. Thomas Tuchel a été licencié en début de saison, Graham Potter a pris le relai, mais n’a pas su redresser la barre. Le technicien anglais a aussi été remercié il y a quelques jours. À la surprise générale, c’est Frank Lampard qui est revenu chez les Blues pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison. Mais le retour de la légende de Chelsea n’a pour le moment rien changé puisque le club londonien, qui pointe à la 11e place du classement, s’est incliné ce week-end face à Wolverhampton (0-1). La Ligue des Champions apparaît donc comme l’occasion de se racheter pour Chelsea et Frank Lampard devrait proposer un onze très cohérent sur le papier ce mercredi soir.

Camavinga à gauche, Tchouameni sur le banc

Le technicien anglais devrait miser sur un 4-3-3 avec le portier Kepa dans les buts. Pour la défense Reece James et Ben Chilwell occuperont les couloirs alors que la charnière centrale sera composée de Wesley Fofana et Koulibaly. Au milieu Kanté devrait être épaulé par Enzo Fernandez et Kovacic. Enfin pour les trois de devant, Lampard devrait faire confiance à Joao Felix, Kai Havertz et Sterling.

Du côté du Real Madrid qui accueille donc Chelsea pour cette manche aller, Carlo Ancelotti ne va rien chambouler. Dans son traditionnel 4-3-3, Courtois gardera les buts avec une défense composée de Carvajal, Militao, Alaba et… Camavinga sur le couloir gauche. Kroos, Modric et Valverde seront au milieu de terrain. Tchouameni débutera ainsi sur le banc. L’attaque madrilène sera emmenée par le trio Benzema, Vinicius et Rodrygo, en forme depuis quelques matches. Deux équipes qui devraient nous offrir un beau spectacle.

