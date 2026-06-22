Mercato : Julian Alvarez va adopter une stratégie radicale pour forcer son départ

Ce lundi à 19 heures, l’Argentine poursuit sa quête d’une nouvelle Coupe du Monde. Après avoir tranquillement effacé l’obstacle algérien, les champions du monde 2022 vont affronter l’Autriche. Sauf surprise, Lionel Scaloni devrait confier le poste d’attaquant à Lautaro Martinez. Julian Alvarez, lui, devrait débuter sur le banc de touche. C’est en tout cas la tendance. L’Araignée, qui avait joué 35 minutes face au Fennec dans la nuit de mardi à mercredi dernier, sait qu’elle aura son mot à dire durant cette compétition. Ensuite, il sera temps de régler son avenir. Depuis quelques semaines, l’attaquant de l’Albiceleste est au centre des débats et des rumeurs.

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Le PSG, Arsenal et surtout le FC Barcelone sont cités comme des points de chute potentiels cet été. Le Real Madrid a aussi formulé une proposition de 150 M€ qui a été refusée par les Colchoneros. Mais pour la presse espagnole, il s’agit surtout d’une ruse de Florentino Pérez pour éloigner tout le monde de sa vraie cible, à savoir Michael Olise. De toute façon, Julian Alvarez a déjà bien assez à faire avec ses prétendants. Paris s’est montré intéressé mais n’a pas vraiment apprécié que le joueur souffle le chaud et le froid. Si certains médias ont assuré que les champions d’Europe ont écarté cette piste, d’autres assurent qu’elle existe toujours et que les Franciliens patientent avant d’avancer leurs pions.

Julian Alvarez va entrer dans la guerre des mots

De son côté, Arsenal ne lâche pas l’Argentin. El Chiringuito a parlé récemment d’un accord avec l’Atlético pour son transfert de 50 M€ + Viktor Gyökeres. Mais encore faut-il avoir l’accord du joueur, qui ne veut entendre parler que du Barça. C’est ce qui se dit en Espagne. Mais pour le moment, le footballeur de 26 ans n’a rien déclaré publiquement, notamment par respect pour son club et parce que certains dirigeants lui avaient fait la promesse qu’il pourrait s’en aller cet été. Pourtant, l’Atlético multiplie les sorties publiques pour fermer la porte à un départ et les tacles au sujet d’un élément que le club aimerait prolonger au-delà de 2030. Le joueur, lui, reste silencieux, même si des choses l’agacent. Mais cela ne va pas durer.

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Ce lundi, Mundo Deportivo révèle que Julian Alvarez songe très sérieusement à faire un geste fort en faveur des Catalans, qu’il veut absolument rejoindre. Il réfléchit à la meilleure manière et au meilleur moment pour demander publiquement et clairement son départ et signer au Barça. Avec son agent Fernando Hidalgo, qui a rencontré Deco il y a peu, ils estiment que cela pourrait les aider à surmonter l’inflexibilité de l’Atlético, qui ne veut pas le vendre à un rival en Liga. Ils veulent leur forcer la main et avoir gain de cause en se lançant dans une campagne médiatique. Les micros tendus durant la Coupe du Monde 2026 peuvent lui offrir une tribune idéale. Mais pour le moment, Julian Alvarez préfère attendre, lui qui ne veut pas être accusé de déstabiliser son pays.