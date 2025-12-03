Menu Rechercher
Real Madrid : le but dingue de Kylian Mbappé face à Bilbao

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Bilbao 0-3 Real Madrid

Kylian Mbappé est en très grande forme depuis le début de saison. Et le Français l’a encore montré ce mercredi soir lors du match avancé de la 19e journée de Liga face à Bilbao. Après un sublime numéro en solitaire, il a ouvert le score d’un tir puissant qui n’a laissé aucune chance à Unai Simon (7e).

beIN SPORTS
🤯 L'incroyable golazo de Mbappé face à Bilbao !
👏 Quel numéro de soliste, le Real mène 1-0 !
Voir sur X

Très en jambes sur le début de rencontre, il avait manqué une belle occasion peu avant, préférant partir en solitaire plutôt que de servir Vinicius Jr. Sur ce but, le Français a encore une fois préféré l’option en solitaire, mais cette fois avec de la réussite.

Liga
Real Madrid

