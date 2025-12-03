Real Madrid : le but dingue de Kylian Mbappé face à Bilbao

Kylian Mbappé est en très grande forme depuis le début de saison. Et le Français l’a encore montré ce mercredi soir lors du match avancé de la 19e journée de Liga face à Bilbao. Après un sublime numéro en solitaire, il a ouvert le score d’un tir puissant qui n’a laissé aucune chance à Unai Simon (7e).

Très en jambes sur le début de rencontre, il avait manqué une belle occasion peu avant, préférant partir en solitaire plutôt que de servir Vinicius Jr. Sur ce but, le Français a encore une fois préféré l’option en solitaire, mais cette fois avec de la réussite.