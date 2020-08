Inter : Antonio Conte reste flou sur son avenir

Pour l'Inter, la saison est bonne. Deuxième du championnat italien, à un point de la Juventus, et finaliste malheureux de l'Europa League contre le FC Séville (3-2). Les Nerazzurri ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec la Vieille Dame mais n'ont finalement remporté aucun titre. En conflit avec ses dirigeants, Antonio Conte a été l'un des artisans de ce bon exercice.

Mais il pourrait partir, après seulement une saison à Milan. Et après le match contre Séville, il n'a pas rassuré quant à son avenir : « si je vais rester ? On verra. A l'heure actuelle, je pense qu'il serait bien de nous reposer, de clarifier nos idées. Après, nous aurons une réunion. Nous parlerons. Je dois remercier l'Inter Milan, ils m'ont donné une très belle opportunité cette saison. J'étais très heureux d'être l'entraîneur de l'Inter. On verra la semaine prochaine. Mais je suis très reconnaissant d'être le coach de l'Inter ». Un moyen aussi de rajouter de la pression à sa direction, à qui il réclame un gros mercato, pour tenter de le conserver.