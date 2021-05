Thomas Tuchel ne se réjouit pas des malheurs du PSG

Remercié le 24 décembre dernier par le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a rebondi à Chelsea au mois de janvier. Quelques mois plus tard, l'Allemand va jouer la prochaine finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Une revanche pour beaucoup après son limogeage de Paris, club avec lequel il a déjà atteint la finale l'an dernier. Mais le coach des Blues ne se réjouit pas des malheurs du PSG comme il l'a expliqué en conférence de presse ce vendredi.

«Je n'ai pas de sentiments ou de vengeance en moi. C'est satisfaisant sur le plan personnel mais pas à cause de ce qui s'est passé en décembre (au PSG). Je suis juste ravi d'atteindre à nouveau dans une autre finale de la Ligue des champions, ce qui est énorme. Je suis très reconnaissant envers les gens autour de moi qui me poussent, me donnent de la confiance. Le défi à Chelsea a été si bon dès le premier instant et arriver à Istanbul sera une énorme récompense. Ce n'est pas plus réjouissant que Paris ne soit pas là et que je le sois. C'est un travail d'équipe et nous travaillons dur pour avoir le plus grand succès. Cela semble juste et nous devons continuer. Nous avons maintenant deux finales et de gros, gros matches en Premier League.» Classe.