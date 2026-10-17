Menu Rechercher
Commenter 3

OL : Paulo Fonseca fustige les plaintes de l’OGC Nice sur l’arbitrage

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

À la veille du choc entre l’OL et Nice, Paulo Fonseca a vivement réagi aux prises de parole du Gym concernant l’arbitrage. Ce samedi, en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a dénoncé une possible stratégie niçoise visant à mettre la pression sur les arbitres avant même le coup d’envoi. Il a notamment insisté sur la nécessité de faire confiance à François Letexier, désigné pour diriger la rencontre :

La suite après cette publicité

« Cela me surprend que Nice parle déjà de l’arbitrage. C’est peut-être une manière de conditionner un peu les arbitres. Je pense qu’il faut leur faire confiance. Ce n’est pas seulement l’entraîneur qui a parlé de cela, mais aussi les joueurs. Je pense qu’ils ont clairement l’intention d’influencer l’arbitre. Pour moi, nous devons faire confiance à l’arbitrage. Quand nous avons un arbitre comme François Letexier, avec ses qualités, nous devons avoir confiance. Mais je pense que c’est clairement une stratégie de Nice avant de venir jouer ici. C’est difficile à comprendre. Commencer à jouer ce match avant même le coup d’envoi, ce n’est pas juste. Ils avaient déjà fait cela l’année dernière.»

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier