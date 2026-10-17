OL : Paulo Fonseca fustige les plaintes de l’OGC Nice sur l’arbitrage

À la veille du choc entre l’OL et Nice, Paulo Fonseca a vivement réagi aux prises de parole du Gym concernant l’arbitrage. Ce samedi, en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a dénoncé une possible stratégie niçoise visant à mettre la pression sur les arbitres avant même le coup d’envoi. Il a notamment insisté sur la nécessité de faire confiance à François Letexier, désigné pour diriger la rencontre :

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« Cela me surprend que Nice parle déjà de l’arbitrage. C’est peut-être une manière de conditionner un peu les arbitres. Je pense qu’il faut leur faire confiance. Ce n’est pas seulement l’entraîneur qui a parlé de cela, mais aussi les joueurs. Je pense qu’ils ont clairement l’intention d’influencer l’arbitre. Pour moi, nous devons faire confiance à l’arbitrage. Quand nous avons un arbitre comme François Letexier, avec ses qualités, nous devons avoir confiance. Mais je pense que c’est clairement une stratégie de Nice avant de venir jouer ici. C’est difficile à comprendre. Commencer à jouer ce match avant même le coup d’envoi, ce n’est pas juste. Ils avaient déjà fait cela l’année dernière.»