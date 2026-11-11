Amical : la France U19 massacre la Norvège 6-0
Débutant sa campagne qualificative pour l’Euro U19 2027, l’équipe de France vient de rencontrer la Norvège. Un match qui a tourné à la démonstration. Ilyas Azizi a lancé les joueurs de Jean-Luc Vannuchi (6e) tandis que Mohamed Chebbi a doublé la mise (20e). Juste avant la pause, le Lillois Maxima Goffi a alourdi la marque (42e).
Le défenseur des Dogues s’est même offert un doublé au retour des vestiaires (66e). Djylian N’Guessan a ensuite participé au festival (69e) avant qu’Antoine Valéro parachève cette victoire (76e). Un succès 6-0 qui permet à la France d’être en tête à égalité de points avec l’Irlande. Les prochains matches pour les Bleuets seront le samedi 14 novembre contre l’Irlande et le mardi 17 novembre contre la Grèce.
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