Andrès Iniesta va devenir entraîneur à Dubaï

Depuis sa retraite en tant que joueur en 2024, Andrès Iniesta préparait sa reconversion du côté des Emirats Arabes Unis. Après un dernier passage, du côté de l’Emirates Cultural Sport Club, l’ancienne légende du FC Barcelone avait passé ses diplômes d’entraîneur et il était annoncé dans quelques clubs ces derniers mois.

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Finalement, selon les informations de Fabrizio Romano, le champion du monde 2010 a trouvé un poste. Et sans surprise, il va débuter sa carrière d’entraîneur à Dubaï puisqu’il va prendre les rênes de Gulf United FC, club de D2 qui a terminé 10e du championnat cette saison.