PL : Neal Maupay porte Brighton à Newcastle

On dispute la deuxième journée de Premier League en Angleterre ce week-end. Cet après-midi, Newcastle recevait Brighton avec l'espoir de confirmer le succès acquis sur la pelouse de West Ham en ouverture de la saison. En face, les Seagulls avaient à coeur de lancer leur saison, après avoir chuté à domicile face à Chelsea et son armada de recrues. À St. James Park, deux Français et anciens Niçois étaient titulaires au coup d'envoi. Allan Saint-Maximin chez les Magpies et Neal Maupay à Brighton.

Et c'est Saint-Maximin qui, coupable d'une faute sur Tariq Lamptey, a offert l'opportunité à Maupay d'ouvrir le score sur penalty (0-1, 4e). Trois minutes plus tard, Neal Maupay s'offrait un doublé, bien servi par le Belge Leandro Trossard (0-2, 7e). En fin de match, Neal Maupay ajoutait une passe décisive à son récital. C'est le jeune Aaron Connolly qui ajustait Karl Darlow d'une jolie frappe enroulée du pied droit (0-3, 83e). Les deux équipes restent en milieu de tableau, avec chacune une victoire et une défaite.

Le classement de Premier League à la 2e journée.