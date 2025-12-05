OL : Orel Mangala s’est de nouveau blessé

Le week-end dernier, Orel Mangala (27 ans) a retrouvé les terrains après plusieurs mois d’absence en raison d’une blessure au genou. Le Belge était aux anges. « C’était beaucoup d’émotions. Ça fait dix mois que j’étais sur le côté, je prenais mon mal en patience. Là, je suis de retour : le groupe m’a très bien accueilli, les supporters aussi. Ça fait énormément de bien. Pendant ces dix mois, il y a eu des moments de doute, mais j’étais bien entouré : le club, les coéquipiers, le staff… Aujourd’hui, c’est une récompense et je suis vraiment content. J’ai beaucoup travaillé physiquement durant cette période, j’ai construit un vrai bagage. Ça fait plaisir de refouler les pelouses de Ligue 1.»

Malheureusement, l’ancien joueur de Nottingham Forest va retourner à l’infirmerie. Attendu en conférence de presse au Groupama OL Training Center avant la rencontre face à Lorient, Mangala n’a pas pu tenir ses engagements. Paulo Fonseca a annoncé que le Diable Rouge s’est blessé à l’entraînement : «Orel a ressenti une gêne musculaire aux ischios à l’entraînement ce matin.» Un coup dur pour le Belge et pour l’OL, qui devra aussi faire sans Tanner Tessmann et Ruben Kluivert, également forfaits.