LdC : Imanol Alguacil désigne le PSG comme favori à la victoire finale

Présent en conférence de presse quelques minutes après la défaite (0-2) de la Real Sociedad sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le coach de la formation basque, Imanol Alguacil, n’a pas pu cacher sa frustration, notamment après le premier but concédé par les siens. Malgré tout, le technicien espagnol de 52 ans espère toujours un exploit le 5 mars prochain, tout en rappelant qu’à ses yeux, le club de la capitale française restait l’un des grands favoris au sacre final dans la compétition.

«Nous parlons d’un adversaire qui est certainement l’un des favoris pour atteindre la finale et remporter la Ligue des Champions par rapport à leur effectif et leur coach. On leur a tenu tête, mais il fallait concrétiser nos occasions, on a fait un grand match jusqu’à son premier but. Alors bien sûr si nous avions marquer les buts dont nous avions besoin, nous aurions pu gagner 1 ou 2-0 mais je pense que nous devons garder les pieds sur terre et savoir que nous sommes la Real Sociedad», a ainsi confié Imanol Alguacil. Reste désormais à savoir si le PSG confirmera, ou non, la prédiction du coach de l’actuel 7e de Liga.