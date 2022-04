OM : le jour où Dimitri Payet refusait Manchester United

La suite après cette publicité

De retour à l'Olympique de Marseille en janvier 2017, Dimitri Payet (35 ans) continue de briller sous le maillot olympien. Présent dans l'émission «Le Vestiaire», diffusé ce lundi sur RMC Sport, le maître à jouer des Phocéens a d'ailleurs révélé que Manchester United et «d’autres grands clubs» étaient intéressés par son profil après son passage à West Ham et avant, finalement, de poser ses valises sur la Canebière.

«Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille», a ainsi assuré le numéro 10 marseillais avant de conclure en s'adressant à ses coéquipiers présents à ses côtés : «j’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace».