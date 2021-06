L'AC Milan a ciblé trois milieux français

Tout à sa joie de retrouver la Ligue des Champions après 7 années d'absence, une éternité pour ce club au glorieux passé, l'AC Milan compte bien se renforcer cet été sur le mercato. Et il a de plus en plus pris l'habitude de lorgner la Ligue 1, en témoignent les arrivées de Rafael Leao, Kalulu et plus récemment Maignan.

Confronté à l'absence annoncée de Franck Kessié et Ismaël Bennacer en janvier prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'entraîneur Stefano Pioli attend des renforts dans l'entrejeu et trois candidats proviennent de notre championnat, comme l'explique La Gazzetta dello Sport. En effet, l'AC Milan a coché les noms de Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (OM) et Mahdi Camara (AS Saint-Etienne).

Camara plus abordable que Kamara

Le premier cité était déjà dans le viseur milanais avant que Monaco empoche la mise en le recrutant à Strasbourg. Et aujourd'hui, vu sa bonne saison, son âge (22 ans) et son contrat (2024), il risque de coûter très cher voire d'être tout bonnement inaccessible. Cela semble plus jouable pour Kamara et/ou Camara.

Le premier dispose d'un bon de sortie, mais l'OM espère bien empocher un joli chèque et la concurrence sera élevée. Mahdi Camara paraît plus abordable mais il est lié jusqu'en 2024 avec l'ASSE malgré tout. Une chose est certaine, l'AC Milan apprécie la Ligue 1 !