Liga : la Real Sociedad bat Osasuna et reprend la tête du championnat, Majorque arrache le match nul contre Elche

Avant le derby de Séville ce dimanche, deux rencontres de Liga avaient lieu à 18h30, pour le compte de la treizième journée. Majorque (13e, 14 pts) recevait Elche (18e, 10 pts), des Insulaires qui restaient sur trois matches nuls consécutifs face à Valence (2-2), Séville (1-1) et Cadix (1-1). Les Franjiverdes avaient de leur côté enchaîné deux défaites d'affilées, contre Alavés (1-0) et le Real Madrid (1-2). Les deux équipes ne parvenaient pas à se départager en première période, qui se concluait sur le score de 0-0. Il fallait attendre le second acte pour voir la rencontre s'animer. Boye profitait d'une erreur de la défense adverse pour pousser le ballon au fond des filets et ouvrir le score pour les Franjiverdes (0-1, 68e). Un avantage de courte durée, car les Insulaires égalisaient seulement quatre minutes plus tard, à la suite d'un penalty transformé par Sevilla (1-1, 72e). Dans la foulée, Boye lui répondait en remettant son équipe devant (1-2, 75e), mais Maffeo égalisait dans les toutes dernières minutes de la rencontre (2-2, 90e+5). Lors de la prochaine journée, Majorque affrontera le Rayo Vallecano, Elche recevra le Betis Séville.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la Real Sociedad (2e, 25 pts) se déplaçait sur la pelouse d'Osasuna (7e, 19 pts). Les Txuri-urdinak voulaient reprendre leur place de leader du championnat, après la victoire du Real Madrid samedi soir contre le Rayo Vallecano (2-1), et n'avaient connu la défaite qu'à une seule reprise depuis le début de la saison. Invaincus depuis cinq matches, les Gorritxoak s'étaient quant à eux inclinés le week-end dernier à Séville (2-0). Malgré la domination de la Real Sociedad, les deux équipes retournaient aux vestiaires dos à dos. À un peu moins de 20 minutes de la fin, Merino mettait la Real Sociedad devant, d'une frappe depuis l'entrée de la surface déviée par Garcia (0-1, 72e). Quelques minutes plus tard, Januzaj mettait les Txuri-urdinak à l'abri en transformant un penalty (0-2, 82e). Après la trêve internationale, la Real Sociedad recevra Valence, Osasuna se déplacera sur la pelouse de l'Atlético de Madrid.

Le classement de la Liga

Le classement des buteurs