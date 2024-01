L’OL face au casse-tête Anthony Lopes

L’Olympique Lyonnais veut s’offrir un petit lifting cet hiver. Et les Gones en ont bien besoin. La défaite hier face au HAC (3-1) a rappelé à tout le monde que les Rhodaniens ne sont pas guéris, comme l’a justement déclaré le capitaine Alexandre Lacazette. Un milieu de terrain, des joueurs offensifs voire un défenseur sont encore attendus à Lyon durant ce mois de janvier 2024. Malick Fofana, Adryelson et Lucas Perri, eux, sont déjà arrivés pour aider les Lyonnais à relever la tête. Les deux premiers cités sont d’ailleurs entrés en jeu hier pour disputer leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs. Perri, lui, était en tribunes.

La suite après cette publicité

Une place privilégiée pour suivre le match de ses coéquipiers, en particulier celle d’Anthony Lopes. Vendredi en conférence de presse, Pierre Sage s’est montré très clair à son sujet. «Anthony Lopes est performant, il mérite sa place. Aujourd’hui, il n’y a pas d’histoire d’ancienneté ou de statut. Tout est une histoire de performance. On a échangé avec lui sur ce sujet et c’est assez clair entre nous. La concurrence a toujours existé, même si elle a été plus ou moins traitée différemment auparavant. L’idée est de faire en sorte que chacun soit à son meilleur niveau et qu’ils se tirent vers le haut les uns les autres.»

À lire

Le Havre-OL : la direction lyonnaise fracasse l’arbitrage

Un nouveau concurrent pour le Portugais

Dans l’esprit du coach de 44 ans, le Portugais conserve pour le moment son statut de n°1. C’était aussi l’idée de l’OL, qui ne veut pas bouleverser la hiérarchie tout en laissant le temps au Brésilien de s’adapter. D’ailleurs, Rémy Riou, doublure de Lopes, a été poussé vers la sortie. Celui qui a rejoint le Paris FC a d’ailleurs expliqué au Parisien ce n’était pas le plan initial. «Il était prévu que je resigne à l’OL, mais il y a eu pas mal de changements. J’ai préféré trouver un autre challenge. Forcément, quitter son club et sa ville à 36 ans est un choix difficile. Mais pour kiffer sa vie, il faut parfois sortir de sa zone de confort.»

La suite après cette publicité

Ce sera peut-être une question que se posera Anthony Lopes (33 ans) dans les prochains mois. En fin de contrat en juin 2025, il arrivera à un tournant de son aventure au sein de son club formateur, où il a su résister malgré la concurrence de Rémy Vercoutre ou Ciprian Tatarusanu. Menacé par l’arrivée d’André Onana lors du passage de Peter Bosz, il a pu conserver sa place puisque le Camerounais avait choisi l’Inter. Depuis le début de ce nouvel exercice, le Givordin était au courant que la direction lyonnaise voulait recruter le gardien de Botafogo. Lopes a donc eu quelques mois pour se faire à l’idée et surtout montrer qu’il était toujours la meilleure solution pour son équipe.

Un match compliqué face au HAC

Mais contrairement à l’an dernier, où il a souvent tenu la baraque, il a été moins rayonnant et décisif pour son équipe, qui était dans le dur. Très irrégulier, l’expérimenté Anthony Lopes, qui n’était pas franchement ravi de l’arrivée d’un concurrent comme expliqué sur notre site, doit cohabiter avec Lucas Perri officiellement depuis le 5 janvier dernier. Sur ses premiers entraînements, le Brésilien de 26 ans a montré des choses intéressantes nous a-t-on fait savoir. Il aura peut-être l’occasion de s’exprimer en Coupe de France vendredi face à Bergerac. À moins que Pierre Sage décide de poursuivre avec Anthony Lopes (16 matches, 24 buts encaissés, 6 clean sheets). Hier face au HAC, il n’a pas été exempt de tous reproches, même si son équipe a été réduite à 9 et n’a pas été aidée par l’arbitrage.

La suite après cette publicité

Malgré quelques arrêts, notamment un sur une frappe déviée par Kumbedi (83e), il n’a pas été très rassurant sur sa ligne. Après avoir difficilement repoussé la frappe de 25 mètres de Kechta en corner, il a encaissé un but de Gautier Lloris sur l’action suivante (1-0, 18e). Battu par Sabbi, dont le tir lui est passé sous le pied (2-0, 50e), le gardien, un peu trop avancé, a été lobé par le tir d’Opéri (3-1, 62e). Une nouvelle rencontre peu évidente pour Anthony Lopes, très critiqué d’ailleurs par certains supporters lyonnais hier. Si Pierre Sage garde confiance en lui, le débat risque d’être rapidement relancé s’il reproduit ce type de performances. Dans l’ombre, Lucas Perri, qui méritera d’avoir sa chance si son concurrent continue sur sa lancée, patiente. Sous pression, Anthony Lopes, lui, sait qu’il n’a plus trop le droit à l’erreur.