Ligue 1 : la programmation complète de la 3e journée dévoilée

La Ligue de Football Professionnel dévoile progressivement les programmations des premiers week-ends de Ligue 1. On connaît désormais l’organisation de la troisième journée du Championnat de France, avec un match inaugural entre Nantes et Monaco à La Beaujoire sur Prime Video vendredi à 21h. Le diffuseur du groupe Amazon s’occupera également du match de l’OM à domicile face à Brest samedi après-midi (17h).

Dans la soirée, c’est le Paris Saint-Germain et le RC Lens qui croisent le fer au Parc des Princes pour ce choc entre le champion de France en titre et son dauphin de l’exercice qui vient de s’écouler, sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. Dimanche, Rennes et Le Havre ouvriront le bal à 13h avant le traditionnel multiplex de 15h (3 rencontres seulement avec le passage à 18), avant le Lorient-Lille sur C+ Foot et la rencontre de clôture entre l’OGC Nice et l’OL sur Prime Video.

Le programme TV de la 3e journée de L1

Vendredi 25 août 2023 à 21h00 sur Prime Video

FC Nantes – AS Monaco

Samedi 26 août 2023 à 17h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade Brestois 29

Samedi 26 août 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – RC Lens

Dimanche 27 août 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – Havre AC

Dimanche 27 août 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – FC Metz

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Dimanche 27 août 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

FC Lorient – LOSC Lille

Dimanche 27 août 2023 à 20h45 sur Prime Video

OGC Nice – Olympique Lyonnais