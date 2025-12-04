Arsenal s’offre les jumeaux Quintero

Arsenal s’offre un beau pari sur l’avenir. Ces derniers jours, la presse anglaise affirmait que les Gunners étaient sur le point de recruter les jumeaux de l’Independiente del Valle, Edwin et Holger Quintero, tous deux âgés de 16 ans. Le premier est ailier droit, tandis que le second est un milieu offensif. Ce jeudi, Arsenal vient d’officialiser l’arrivée des deux Équatoriens en 2027, lorsqu’ils seront majeurs.

«L’Arsenal Football Club a conclu un accord pour recruter les frères jumeaux Edwin et Holger Quintero, qui évoluent actuellement au sein du club équatorien Independiente del Valle. Les jumeaux rejoindront notre équipe en août 2027. Ces jeunes joueurs très prometteurs, âgés de 16 ans, ont grandi à Esmeraldas, en Équateur, et rejoindront le club à l’âge de 18 ans. (…) Edwin et Holger sont reconnus comme deux des jeunes talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud, affichant des performances régulières et impressionnantes au niveau junior, tant en club qu’en sélection nationale. Les deux joueurs ont été sélectionnés en équipe nationale U17 de l’Équateur. Edwin est gaucher, rapide et habile en dribble. Il évolue au poste d’ailier droit, aime prendre ses adversaires à revers et dispose d’un large éventail de compétences. Holger est un milieu offensif droitier doué techniquement qui relie le jeu grâce à sa vision progressive et possède également la capacité de battre ses adversaires grâce à sa rapidité. Nous collaborerons étroitement avec l’Independiente del Valle pour le développement et le bien-être d’Edwin et Holger jusqu’à leur arrivée à Arsenal», indique le communiqué.