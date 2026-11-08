Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Rennes - Lille : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Boulaye Dia avec Rennes. @Maxppp
Rennes 1-2 Lille
winamax
1 2.25 N 3.45 2 2.60 1er pari remboursé

Rennes reçoit au Roazhon Park Lille ce dimanche à 15h, dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Rennais s’organisent en 3-5-2 avec Samba dans les buts. Oliveira, Cresswell et Ait Boudlal sont placés en défense. Reynolds, Camara, Rongier, Thomasson et Nagida forment l’entrejeu de Rennes. Le duo Dia / Mayenda va animer l’attaque rennaise.

La suite après cette publicité

Le LOSC va évoluer en 4-3-3 avec Özer aux cages. En défense on retrouve, Ngoy, Nianzou, Alexsandro et Verdonk. Le milieu est composé de Bentaleb, Mukau et André. Mbappé, Haraldsson et Diaoune sont placés en attaque.

Les compositions :

Rennes :

Rennes

3-5-2
Officielle

Lille :

Lille

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier