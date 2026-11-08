Rennes - Lille : les compositions officielles

Rennes reçoit au Roazhon Park Lille ce dimanche à 15h, dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Rennais s’organisent en 3-5-2 avec Samba dans les buts. Oliveira, Cresswell et Ait Boudlal sont placés en défense. Reynolds, Camara, Rongier, Thomasson et Nagida forment l’entrejeu de Rennes. Le duo Dia / Mayenda va animer l’attaque rennaise.

La suite après cette publicité

Le LOSC va évoluer en 4-3-3 avec Özer aux cages. En défense on retrouve, Ngoy, Nianzou, Alexsandro et Verdonk. Le milieu est composé de Bentaleb, Mukau et André. Mbappé, Haraldsson et Diaoune sont placés en attaque.

Les compositions :

Rennes :

Lille :