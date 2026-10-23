Ballon d’Or : la délégation parisienne incertaine

Le report de la rencontre entre le PSG et l’Olympique Lyonnais à lundi soir vient bouleverser les plans du club parisien. Et pour cause, cette rencontre de Ligue 1 se déroulera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée cette année à Londres et non à Paris. Selon les informations de RMC Sport, le PSG n’a pas encore tranché concernant les joueurs qui feront le déplacement en Angleterre, mais la tendance serait à une délégation particulièrement réduite. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et prochainement opéré, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas être présent. En revanche, Ousmane Dembélé, actuellement touché aux ischio-jambiers, est attendu à la cérémonie.

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Autre joueur blessé, Nuno Mendes pourrait également faire le déplacement à Londres. Le PSG devra donc composer avec un calendrier particulièrement contraignant, entre ses obligations sportives et cette prestigieuse soirée individuelle. Par ailleurs, certains joueurs parisiens devraient profiter de ce changement de programme pour assister à un autre événement majeur organisé dans la capitale : la rencontre de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints, prévue dimanche après-midi à Paris.