Charlie Cresswell quitte Toulouse et rejoint le Stade Rennais

Rennes continue d’animer ce mercato du côté de la Ligue 1. Après avoir notamment enregistré les arrivées d’Adrien Thomasson, d’Issa Soumaré (libres) ainsi que celles d’Eliezer Mayenda (Sunderland), de Bryan Reynolds (Westerlo) et de Gonçalo Oliveira (Benfica), le club breton vient d’officialiser la venue d’un nouveau renfort en défense centrale : Charlie Cresswell.

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Comme nous vous l’avons révélé, Rennes a déboursé 2 millions d’euros pour son prêt, et sera ensuite dans l’obligation de donner 22,5 millions d’euros au club toulousain. Un paiement échelonné qui fait les affaires des finances rennaises. « Le robuste défenseur anglais de 23 ans Charlie Cresswell a donné sa préférence au Stade Rennais F.C., jusqu’en 2031 », ont indiqué les pensionnaires du Roazhon Park dans un communiqué publié sur leur site officiel.

Une nouvelle recrue de taille pour Franck Haise

Arrivé à Toulouse à l’été 2024, Charlie Cresswell aura disputé 66 rencontres sous les couleurs violettes. Recruté en provenance de Leeds United lors du mercato estival 2024, le défenseur central de 23 ans s’est démarqué grâce à ses qualités athlétiques et sa détermination pour s’adapter rapidement au championnat de France avec les Violets.

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Ses performances ont attiré l’œil de plusieurs clubs anglais, mais aussi de Rennes, comme l’avait confirmé Loïc Désiré, le directeur sportif, fin juin : « il fait partie des 2-3 joueurs qu’on a ciblés, oui. Il connaît la Ligue 1, c’est un jeune défenseur avec de l’expérience… » Un intérêt qui a finalement débouché sur un transfert vers la Bretagne. En arrivant à Rennes, l’ex-international U21 anglais (26 sélections) est par ailleurs directement projeté dans le top 3 des plus gros salaires du club. Une nouvelle recrue de poids pour Franck Haise et les Bretons, grands animateurs du mercato hexagonal.