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Yasser Larouci débarque au Mans

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Yasser Larouci avec la France @Maxppp

Troisième recrue pour Le Mans pour son retour en Ligue 1, après Billal Brahimi et Louis Mafouta. Les Manceaux viennent effectivement d’annoncer l’arrivée de l’international algérien et ancien international espoirs tricolore Yasser Larouci (25 ans), latéral gauche qui évoluait la saison dernière en Grèce à l’AE Kifisia, où il était prêté par Troyes.

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« Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de Yasser Larouci. Libre de tout contrat, le piston gauche s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029. […] L’ensemble du Mans FC lui souhaite la bienvenue et le meilleur en sang et or ! », a indiqué le club sur son site officiel.

Pub. le - MAJ le
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