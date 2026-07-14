Yasser Larouci débarque au Mans

Troisième recrue pour Le Mans pour son retour en Ligue 1, après Billal Brahimi et Louis Mafouta. Les Manceaux viennent effectivement d’annoncer l’arrivée de l’international algérien et ancien international espoirs tricolore Yasser Larouci (25 ans), latéral gauche qui évoluait la saison dernière en Grèce à l’AE Kifisia, où il était prêté par Troyes.

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Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗬𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗼𝘂𝗰𝗶 📸



Le 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗴𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲 au parcours déjà riche s’est engagé avec le Club jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣.#AllezLeMansFC 🔴🟡 pic.twitter.com/6yr0FdZ915 — LE MANS FC (@LEMANSFC) July 14, 2026

« Le Mans FC est heureux d’annoncer l’arrivée de Yasser Larouci. Libre de tout contrat, le piston gauche s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029. […] L’ensemble du Mans FC lui souhaite la bienvenue et le meilleur en sang et or ! », a indiqué le club sur son site officiel.