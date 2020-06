PSG : la prolongation de Kylian Mbappé sera déterminante pour le foot selon Sagnol

Depuis le 30 avril dernier, la saison 2019-2020 de football en France est officiellement terminée. Saisi par l'OL, l'Amiens SC et le Toulouse FC, le Conseil d'État rendra son ordonnance au sujet d'une éventuelle reprise souhaitée par certains présidents de club comme Jean-Michel Aulas lundi ou mardi. Pour aider les écuries en difficultés financièrement et leur permettre d'équilibrer leurs comptes, la LFP a décidé d'ouvrir un mercato estival franco-français à compter de lundi 8 juin. Si des sommes astronomiques sont habituellement dépensées sur le marché des transferts, le coronavirus est passé par là et la situation devrait être tout autre cet été selon de nombreux acteurs et observateurs du ballon rond.

Willy Sagnol, consultant RMC, a estimé sur les ondes de la radio ce samedi soir que la potentielle prolongation de contrat de Kylian Mbappé (21 ans, en fin de contrat en 2022) au PSG sera annonciatrice d'une prise de conscience ou non dans le monde du football : «Paris n'a pas des moyens illimités à cause du fair-play financier. J'avais dit, il y a un mois déjà, pour moi le signe de savoir si le foot va devenir raisonnable ou pas, ça va être sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Si jamais ils le mettent en hauteur que ce que gagne Neymar, ça veut dire que non, on n'aura rien appris de nos erreurs. Ce sont des locomotives. Les autres transferts moyens ont fait monter le prix des gros transferts. Il y a un effet boule de neige. (...) Le foot n'est pas un business comme un autre». Réponse dans les prochaines semaines.