Man City : Pep Guardiola a voulu démissionner 100 fois

Ce jeudi, Khaldoon Al-Mubarak, le président de Manchester City, a donné un long entretien au site officiel des Skyblues. Il en a profité pour dire tout le bien qu’il pense de Pep Guardiola. « Il a transformé le football anglais. Je le dis en toute humilité, mais j’en suis convaincu. Quand on regarde l’évolution du championnat, l’évolution des équipes en Premier League au cours de ces dix dernières années, la façon dont le football se joue dans ce championnat entre il y a dix ans et aujourd’hui… À mon avis, son influence sur le jeu, son influence sur le football pratiqué, son influence sur la tactique, son influence sur l’entraînement sont incontestables. Pour moi, c’est indéniable. Il a marqué cette ligue de son empreinte, et je le dis en toute humilité, mais je pense que de nombreux commentateurs et experts du jeu seront d’accord avec cela. Très peu d’entraîneurs de football arrivent et changent non seulement une équipe, mais aussi un championnat entier, ou influencent un changement au sein d’un championnat entier, très peu. Et Pep l’a fait ici. Je n’ai aucun doute là-dessus.» Le boss mancunien est ensuite revenu sur leur collaboration.

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« Nous sommes loin d’avoir atteint notre apogée. Dix-huit ans… Je regarde où en était le club en 2008, et ensuite je repense à chaque étape de ces 18 dernières années. Roberto Mancini a offert ce premier titre de Premier League au club, nous n’oublierons jamais ces moments, c’était une période formidable, une première victoire en FA Cup depuis de très nombreuses années. Puis Manuel [Pellegrini] est arrivé, même chose, un autre titre de Premier League et encore plus de succès. Ensuite, Pep est arrivé, et on a insufflé cet état d’esprit, cet ADN de club gagnant. Et maintenant, ce club est tel que nous le connaissons tous. Gagner est dans notre ADN, c’est une habitude. C’est un club conçu, bâti pour gagner. Ce que Pep nous a apporté nous a permis de franchir un cap, et je pense que nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce qu’il a contribué à construire ici. Au fil des années, nous sommes devenus de proches amis. Et je dois dire, et je ne sais pas s’il l’admettra, mais je me considère un peu comme son psychiatre. En fait, j’ai dû l’aider pendant toutes ces années. Pas dans les bons moments – les bons moments sont faciles – c’est toujours la partie difficile qui pose problème. Et inévitablement, au cours de ces dix dernières années, nous avons connu des hauts et des bas. Et dans les moments difficiles, il a dû abandonner une centaine de fois en dix ans, pour que ce soit clair. Comme vous le savez tous, il y a cette histoire du garçon qui crie au loup. Dans le cas de Pep, quand il dit « j’arrête », ça ne veut pas dire qu’il abandonne vraiment. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux ; il faut savoir le gérer. Il n’avait jamais imaginé rester plus de quatre ans, puis plus de cinq. Alors, même en quatrième et cinquième année, il se demandait sans cesse : « bon, encore combien de temps ? Encore combien de temps ? » Et, vous savez, il fallait toujours que ce soit fait correctement. Je dirais que j’ai toujours eu une compréhension très claire avec Pep, grâce à cette analogie du garçon qui criait au loup. Chaque fois qu’il décide d’arrêter ou qu’il pense que le moment est venu, je le convaincs toujours de revenir, jusqu’au moment où je sais que c’est vraiment le bon moment – le moment où Pep décide vraiment que c’est la fin.» Ce moment est arrivé.