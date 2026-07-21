L’OL est en discussions avancées pour l’arrivée de Felix Bacher

Après une relégation administrative, personne ne les attendait à ce niveau-là. Pourtant, l’Olympique Lyonnais sort d’un exercice remarquable et particulièrement enthousiasmant en 2025-2026. Grâce à une politique de recrutement astucieuse et parfaitement ciblée, les Gones ont déjoué les pronostics en décrochant une inespérée quatrième place en Ligue 1. Un parcours qui a redonné le sourire aux supporters rhodaniens et remis le club sur les rails du haut niveau.

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Pour autant, l’OL ne doit pas se rater cet été. Lyon doit désormais se préparer à une saison particulièrement exigeante, marquée par la perspective imminente du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague qui aura lieu début août. Pour aborder ce rendez-vous capital, la direction s’active en coulisses pour renforcer l’effectif. Après avoir déjà bouclé plusieurs arrivées cet été (Bidstrup, Duranville, Ouedraogo, Boudache), le board lyonnais fait du recrutement d’un numéro 9 une priorité absolue afin de boucher un trou béant depuis la fin des prêts de Roman Yaremchuk et Endrick.

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Felix Bacher en approche pour 4 M€

En parallèle du dossier prioritaire en attaque et des ventes qui sont désirées, l’OL continue de scruter le marché à la recherche de profils très intéressants à des coûts raisonnables sous l’impulsion de Matthieu Louis-Jean. Fidèles à cette stratégie de recrutement intelligent qui a fait ses preuves la saison dernière, les dirigeants travaillent depuis plusieurs jours sur plusieurs profils. C’est ainsi que le nom de Felix Bacher revient avec insistance dans les petits papiers lyonnais.

Le défenseur central autrichien (25 ans, 1,90 m) reste sur une cuvée de très haut niveau sous les couleurs d’Estoril en Liga Portugal, où sa puissance athlétique et son sens de l’anticipation ont fait merveille (voir infographie réalisée par Datascout). Il n’a raté aucun match cette saison et a été toujours titulaire. Séduit par son profil, l’Olympique Lyonnais est, selon nos informations, actuellement en négociations avancées avec le club portugais pour finaliser son transfert, estimé aux alentours de 4 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club portugais, il est valorisé à hauteur de six millions d’euros sur Transfermarkt. Pour rappel, Lyon possède déjà Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Noham Kamara à ce poste.