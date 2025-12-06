Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique félicite Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba

Par Josué Cassé
Luis Enrique avant PSG-OM @Maxppp

Ce samedi soir et pour la première fois de son histoire, l’Inter Miami a remporté la première Major League Soccer, le 48e trophée collectif de Lionel Messi. Questionné sur le sacre de la franchise floridienne, Luis Enrique a félicité ses anciens joueurs (Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba) côtoyés lors de son passage au Barça.

«Ce sont de très belles personnes et d’incroyables joueurs. Ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. Ils doivent être très fiers de ce qu’ils ont fait, comme personne et footballeur. Félicitations à eux», a ainsi lancé le coach espagnol en conférence de presse.

