Arsenal : aucune minute en Premier League, le malaise Viktor Gyökeres prend de l’ampleur

Le début de saison 2026-2027 de Viktor Gyökeres est déjà source d’interrogations à Arsenal. Recruté à l’été 2025 pour environ 70 millions d’euros bonus compris, le Suédois avait connu une première saison londonienne plutôt correcte sur le plan statistique, avec 21 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres loin d’être négligeables, mais qui restent très inférieurs à ceux enregistrés lors de sa dernière saison au Sporting, où il avait inscrit 54 buts et délivré 12 passes décisives. Un an après son arrivée, il se retrouve pourtant dans une situation particulièrement délicate.

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Car depuis la reprise, Mikel Arteta lui accorde un rôle quasiment inexistant. Gyökeres n’a toujours pas joué la moindre minute en Premier League et n’a disputé qu’une seule rencontre depuis le début de la saison. Sa seule apparition remonte au Community Shield face à Manchester City, remporté avec autorité par Arsenal (3-0), avec Kai Havertz titulaire en pointe et buteur, avant l’entrée de Gyökeres à la 75e minute. Depuis, le Suédois n’a disputé aucune minute de championnat contre Coventry ni Aston Villa, restant intégralement sur le banc…

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Une situation vraiment préoccupante

Cette mise à l’écart est d’autant plus surprenante que la situation sportive d’Arsenal ne pousse absolument pas Arteta à modifier ses choix. Les Gunners n’ont toujours pas perdu cette saison et ont déjà décroché un premier trophée avec leur succès contre Manchester City dans le Community Shield. Havertz, justement, est au centre de cette réussite dans le secteur offensif : déjà deux buts en trois matchs disputés, l’Allemand ayant été titularisé lors des deux dernières rencontres de Premier League. Dans le même temps, Gyökeres observe les matches depuis le banc, signe qu’Arteta ne ressent pour l’instant aucune nécessité de bouleverser une formule qui fonctionne plutôt très bien.

Le mercato apporte également un éclairage particulièrement intéressant sur cette situation. Malgré la présence de Gyökeres dans son effectif, Arsenal a activement cherché à recruter un nouvel avant-centre durant l’été. Les Gunners ont notamment exploré la piste menant à Julián Álvarez, tandis que des contacts auraient également été noués autour de Lautaro Martínez comme le rapport le Daily Mail. Ces tentatives n’ont pas abouti, mais elles montrent qu’Arteta souhaitait disposer d’une autre solution offensive après le départ de Gabriel Jesus. Le fait même qu’Arsenal ait continué à chercher un numéro 9 après avoir investi 70 millions d’euros sur Gyökeres l’été dernier constitue forcément un signal à prendre en compte pour le joueur de 28 ans.

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Un avant-centre redoutable, au profil incompatible avec Mikel Arteta ?

La question est aussi celle de la compatibilité avec les exigences du technicien espagnol. Gyökeres reste avant tout un attaquant puissant, capable d’attaquer les espaces et de peser dans la surface, alors qu’Arteta semble rechercher davantage de participation dans le jeu et de capacité à décrocher. Le recours à Mikel Merino dans un rôle de faux numéro 9 va dans ce sens. Vendredi, interrogé sur le niveau de son secteur offensif, Arteta a d’ailleurs déclaré : « j’aime mes joueurs, c’est tout ce que je peux dire. Dans le classement, comment vous voulez les placer ? Je ne sais pas. » Avant d’ajouter : « je pense qu’à la fin de la saison, nous remettrons chacun à sa place et nous leur ferons confiance. Assurons-nous d’être pleinement derrière eux et nous ferons tout notre possible pour aider l’incroyable talent qu’ils possèdent. »

Il serait toutefois beaucoup trop tôt pour condamner Gyökeres, qui a déjà démontré par le passé sa capacité à revenir dans la hiérarchie après avoir été mis en difficulté. Mais le parallèle avec Gonçalo Ramos au PSG la saison dernière est forcément tentant : un attaquant capable d’être décisif, mais dont le profil répond moins aux attentes de son entraîneur, peut rapidement perdre du terrain malgré des statistiques honorables. À Arsenal, l’investissement réalisé sur Gyökeres rend évidemment une séparation improbable, mais le début de cette deuxième saison londonienne est clairement à son désavantage. Et le choc face à Chelsea, ce dimanche, pourrait déjà constituer un premier véritable tournant pour l’ancien du Sporting.