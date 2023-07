Lothar Matthäus tacle sèchement Lucas Hernandez !

La suite après cette publicité

Après 4 saisons au Bayern Munich, couronnées d’une Ligue des Champions en 2020, Lucas Hernandez a quitté l’Allemagne pour l’Hexagone. Et pas n’importe où. Le défenseur de 27 ans a en effet rejoint le Paris Saint-Germain, lui, le natif de Marseille. Si son arrivée n’est pas tellement bien perçue pour certains parisiens, son départ ne l’est pas non plus chez certaines légendes bavaroises.

Lothar Matthäus, ancienne gloire du Bayern, a récemment glissé un tacle appuyé à propos de Lucas Hernandez. «Il n’a pas montré de gratitude, aucun caractère. S’il avait voulu être reconnaissant avec le Bayern, après ces quatre dernières années, perturbées par des problèmes sur et en-dehors du terrain – alors que le Bayern l’a soutenu, y compris en privé – il aurait dû signer un nouveau contrat avec humilité», estime l’Allemand pour BILD. Désormais lié au PSG jusqu’en 2028, l’international français aura sans doute l’occasion de croiser son ancienne équipe pour faire fermer des bouches…

