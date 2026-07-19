La presse mondiale est sous le choc après la bataille historique entre la France et l’Angleterre

Au départ, c’était le match que personne ne voulait voir, à l’arrivée, c’était le match que personne ne voulait voir se terminer. De manière assez surprenante au regard des enjeux qui entouraient la rencontre, ce France - Angleterre restera (4-6), par sa dramaturgie, l’un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde 2026. Même si le plus important de l’année aura lieu ce soir entre l’Espagne et l’Argentine, la presse internationale consacre une place importante à la petite finale d’hier.

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«Qui a dit que le match pour la troisième place était inutile ? La France et l’Angleterre nous ont offert, sans doute, le match le plus divertissant de la Coupe du Monde. Dix buts. Quatre pour la France et six pour l’Angleterre, qui a décroché la médaille de bronze», écrit Marca en insistant sur les performances de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et devenu le meilleur buteur de l’Histoire de la Coupe du Monde (22 buts devant les 20 de Messi), mais aussi de cette édition, et de Jude Bellingham, auteur du 6e but anglais.

«Ce match nous rappelle que le football était et reste le plus beau sport du monde»

«L’Angleterre et la France nous ont offert un spectacle riche en buts et en émotions lors de leur dernier match de la Coupe du Monde 2026. Les matchs pour la troisième place ont souvent semblé moins spectaculaires, mais celui-ci a été le plus prolifique de la compétition : 6 buts pour les Anglais, 4 pour les Français», ajoute Globo Esporte au Brésil. En Italie, le Corriere dello Sport publie un florilège de réactions issues des réseaux sociaux. « Le dernier match de Deschamps restera gravé dans les annales. 10 buts et un match destiné à entrer dans l’histoire. Ce match nous rappelle que le football était et reste le plus beau sport du monde, celui où la vie et le spectacle s’entremêlent », écrit le quotidien.

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En Allemagne, BILD y va aussi de son commentaire : «face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place, les Français ont offert un véritable spectacle footballistique devant près de 65 000 spectateurs enthousiastes à Miami, malgré leur incroyable défaite 4-6. Mais avant cela, Mbappé et ses coéquipiers avaient subi une véritable humiliation face à l’Angleterre de Tuchel lors d’une première mi-temps catastrophique !» Les journalistes du Daily Mail ont aussi pris leur pied : «respirez… Mais qu’est-ce que c’était que ça ? », écrit le tabloïd, précisant que ce match est le plus prolifique en Coupe du Monde depuis 44 ans. À moins que la Coupe du monde ne devienne un gigantesque tournoi à 64 équipes où l’Espagne pourrait croiser la route des Îles Cook, on ne devrait pas revoir cela de sitôt.