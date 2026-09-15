Menu Rechercher
Commenter 18
Serie A

Gennaro Gattuso sur Nuno Tavares : « c’est un joueur niveau Real Madrid »

Par Allan Brevi
1 min.
Nuno Tavares @Maxppp

La Lazio a encore marqué les esprits en accrochant l’AC Milan, l’un des cadors de Serie A, au terme d’un match nul (2-2). Leader du championnat sous les ordres de Gennaro Gattuso, le club romain peut notamment compter sur un Nuno Tavares devenu incontournable dans le couloir gauche. L’ancien Marseillais, formé à Benfica et également passé par Arsenal sans parvenir à s’y imposer, s’est depuis installé comme un titulaire indiscutable à Rome. Une évolution remarquée par son entraîneur, qui n’a pas manqué de souligner ses qualités après la rencontre.

La suite après cette publicité

Au micro de DAZN Italia, Gattuso a ainsi livré une comparaison pour le moins surprenante au sujet du Portugais : « j’ai toujours dit que Nuno Tavares est un joueur du niveau du Real Madrid. Je vais reprendre un exemple que j’ai aussi donné à mon adjoint : c’est comme si ses parents étaient amenés à disparaître et lui avaient laissé 100 M€… Il les a fumés en 5 ans. Il aurait très bien pu faire 10 ans au Real Madrid pour les qualités qu’il a. » Une déclaration qui en dit long sur l’estime portée par le technicien italien à son latéral.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Lazio
Gennaro Gattuso
Nuno Tavares

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Lazio Logo Lazio
Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso
Nuno Tavares Nuno Tavares
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier