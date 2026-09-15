Gennaro Gattuso sur Nuno Tavares : « c’est un joueur niveau Real Madrid »

La Lazio a encore marqué les esprits en accrochant l’AC Milan, l’un des cadors de Serie A, au terme d’un match nul (2-2). Leader du championnat sous les ordres de Gennaro Gattuso, le club romain peut notamment compter sur un Nuno Tavares devenu incontournable dans le couloir gauche. L’ancien Marseillais, formé à Benfica et également passé par Arsenal sans parvenir à s’y imposer, s’est depuis installé comme un titulaire indiscutable à Rome. Une évolution remarquée par son entraîneur, qui n’a pas manqué de souligner ses qualités après la rencontre.

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Au micro de DAZN Italia, Gattuso a ainsi livré une comparaison pour le moins surprenante au sujet du Portugais : « j’ai toujours dit que Nuno Tavares est un joueur du niveau du Real Madrid. Je vais reprendre un exemple que j’ai aussi donné à mon adjoint : c’est comme si ses parents étaient amenés à disparaître et lui avaient laissé 100 M€… Il les a fumés en 5 ans. Il aurait très bien pu faire 10 ans au Real Madrid pour les qualités qu’il a. » Une déclaration qui en dit long sur l’estime portée par le technicien italien à son latéral.