Leverkusen négocie avec l’OL pour Afonso Moreira

Un an après son arrivée incognito en provenance de la réserve du Sporting contre 2 millions d’euros, Afonso Moreira a changé de dimension. L’attaquant portugais de 21 ans s’est affirmé comme l’une des révélations de cette saison en Ligue 1 avec l’OL (8 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues), de quoi attirer de nouveaux regards.

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D’après la presse portugaise, Manchester United s’était renseigné sur sa situation en vue du prochain mercato. De son côté, L’Équipe indiquait en mai que le joueur était tout proche de prolonger son contrat avec l’OL jusqu’en 2030, alors que sa valeur marchande avait explosé au cours des derniers mois.

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L’OL souhaite vendre un joueur d’ici le 30 juin pour la DNCG

L’international espoir portugais, qui aurait pu rêver d’une convocation surprise à la Coupe du Monde 2026 avec la Seleçao, suscite également des intérêts en Allemagne. Selon nos informations, Leverkusen apprécie fortement le profil du joueur, et mène actuellement des discussions avec l’OL dans le cadre d’un possible transfert cet été.

Le club rhodanien, de son côté, souhaite réaliser une vente avant le 30 juin afin d’entrer dans les clous de la DNCG. Afonso Moreira pourrait faire partie des joueurs susceptibles d’être vendus. L’Atlético de Madrid a aussi exprimé un intérêt pour le joueur, mais cette piste ne devrait pas aller plus loin, le club espagnol n’ayant pas nécessairement l’intention d’accélérer sur le dossier dès maintenant.