Watford : le frère de Will Still va être viré en fin de saison

D’après les informations de Sky Sports, l’aventure d’Ed Still sur le banc de Watford touche à sa fin. Le club et le technicien belge auraient trouvé un accord pour se séparer à l’issue de la saison, conséquence directe d’une série de résultats jugée insuffisante par la direction des Hornets. Arrivé avec l’ambition de stabiliser une équipe qui avait connu trois autres coaches cette saison, le frère de Will Still n’aura pas réussi à imprimer sa patte sur la durée.

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Actuellement 16es au classement, les Hornets ont assuré leur maintien, mais n’ont pas su aller chercher la montée en Premier League malgré un bel effectif. Malgré cette séparation actée, il devrait assurer ses fonctions jusqu’au terme de l’exercice en cours avant de quitter officiellement Vicarage Road.