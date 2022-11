Cristiano Ronaldo veut revenir au Real Madrid !

La suite après cette publicité

Un nouveau come-back à venir ? De retour à Manchester United en août 2021, Cristiano Ronaldo (37 ans) pourrait une nouvelle fois taper à la porte d’un ex. En conflit avec sa direction du côté d'Old Trafford, l'attaquant international portugais, qui s'apprête à faire son entrée en lice dans le Mondial 2022, n'a pas hésité à régler ses comptes avec l'ensemble du club mancunien. Les cibles ? Manchester United, Erik ten Hag, la famille Glazer ou encore Ralf Rangnick mais également d'anciennes stars mancuniennes.

Interrogé par le journaliste britannique, Piers Morgan, l'ancien joueur du Sporting n'avait, en effet, pas manqué d'exprimer sa frustration. Résultat ? Le divorce entre les différentes parties semble inéluctable et les Red Devils, déterminés à le virer, comptent même engager des poursuites judiciaires contre le quintuple Ballon d'or. Conscient de la situation, bien que concentré avec sa sélection, placée dans le groupe H de cette Coupe du monde 2022, CR7 a bien l'intention de voguer vers de nouveaux horizons.

Un contrat de 6 mois pour CR7 ?

Nouveaux horizons ? Rien est moins sûr. En effet, si la presse britannique confirmait, ce dimanche matin, que Chelsea restait un candidat intéressé par la venue du Portugais, ce dernier pourrait également se laisser tenter par un projet déjà bien connu. Dans cette optique et à en croire les récentes informations de SPORT, l'ancien buteur de la Juve aurait ainsi proposé ses services au Real Madrid. Passé par le club madrilène de 2009 à 2018, Ronaldo souhaiterait, cependant, contracté un bail très court.

En effet, le quotidien précise que la star portugaise voudrait revenir chez les Merengues pour une durée de six mois seulement. Par ailleurs, SPORT révèle, en ce sens, que les représentants du joueur sont déjà allés voir le club de la capitale espagnole suite à la blessure de Karim Benzema, forfait pour le Mondial qatari. À la recherche d'un possible renfort offensif, au regard de l'état de forme de l'international français, la Casa Blanca pourrait donc offrir une porte de sortie en or à CR7. Méfiance tout de même puisque la presse espagnole précise également que le président madrilène, Florentino Pérez, ne semble pas très convaincu à l'idée d'un potentiel retour.