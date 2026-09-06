Le Bayern Munich jette un sérieux coup de froid sur l’avenir de Michael Olise

Comment le Bayern Munich va-t-il gérer l’avenir de Michael Olise ? Arrivé en Bavière à l’été 2024, l’international français a pris une nouvelle dimension sous le maillot bavarois et ses performances ne sont évidemment pas passées inaperçues sur le marché européen. Ces derniers mois, le Real Madrid, la Premier League et même le Paris Saint-Germain ont notamment été régulièrement associés au joueur de 24 ans, sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en juin 2029. De quoi alimenter les interrogations sur son avenir à long-terme en Bavière.

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Interrogé sur le sujet, Jan-Christian Dreesen, qui est l’actuel directeur général du Bayern Munich, a toutefois tenu à rétablir la vérité concernant le dernier mercato estival. Il assure qu’aucun club n’est concrètement passé à l’offensive pour Olise. « Cela n’était tout simplement pas vrai. C’est pourquoi je l’ai dit publiquement. Nous n’avions aucune offre sur la table. Et nous avons toujours dit que nous n’étions pas intéressés. C’est exactement notre position. Olise est incroyablement important pour cette équipe. C’est un magicien sur ce terrain », a-t-il expliqué sur Sport1.

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Prolongation en bonne voie pour Harry Kane

Le discours du dirigeant bavarois s’est en revanche révélé nettement plus prudent lorsqu’il a été question de l’avenir à moyen terme de l’ancien joueur de Crystal Palace. Invité à garantir la présence d’Olise au Bayern au-delà du prochain mercato estival, Dreesen s’est refusé à prendre un tel engagement. «Faire des promesses dans ce métier est une affaire délicate. Si nous pouvons le garder de manière permanente est quelque chose que nous discuterons à nouveau cet été». Une déclaration qui relance les spéculations autour du Français, malgré un contrat courant encore jusqu’en 2029.

Le Bayern travaille parallèlement à sécuriser l’avenir de ses autres cadres, à commencer par Harry Kane. Concernant une éventuelle prolongation de l’attaquant anglais, Dreesen s’est montré plus optimiste : «Nous avons une relation détendue. Il est clair que les deux parties le souhaitent. La durée du contrat ? C’est l’un des détails mineurs dont je ne discuterai pas ici», a-t-il lâché. Entre la volonté de prolonger Kane et les premières incertitudes publiquement admises autour d’Olise, le Bayern prépare déjà la suite de son projet.