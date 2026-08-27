La presse mondiale choquée par le comportement de Guendouzi, les coulisses de la mise au repos de Dembélé

Mattéo Guendouzi pointé du doigt par la presse mondiale

La presse internationale pointe du doigt le comportement de Mattéo Guendouzi lors de l’élimination de l’OL. En Angleterre, Goal.com traite l’ancien joueur d’Arsenal de "sang-chaud" et affirme que son attitude a déclenché une "grande bagarre générale". L’édition italienne du même média insiste sur ses provocations ciblées, ses gestes obscènes et ses références à Marseille, tandis que OneFootball place directement le milieu français au centre du chaos d’après-match.

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Les raisons du repos de Dembélé

En France, c’est le cas de Dembélé qui a agité l’actualité ces derniers jours. Mais pas de panique, comme l’indique L’Équipe. Après une explication de texte d’abord tendue puis apaisée à l’issue du match nul à Rennes, Ousmane Dembélé et Luis Enrique ont convenu d’une période de repos de quelques jours. Bien que déçu par la fermeté de son entraîneur, le Ballon d’Or 2025 a reconnu ne pas être encore à son niveau physique optimal, ce que les données du staff ont confirmé. Présents aux échanges aux côtés de Luis Campos, les dirigeants ont acté cette pause pour préserver le joueur et éviter tout risque de blessure avant un enchaînement chargé. Absent pour le déplacement à Lille ce vendredi, Dembélé reprendra l’entraînement collectif lundi. L’Équipe précise par ailleurs que ce type de coup de coupure individuelle a déjà été accordé à d’autres cadres, comme Pacho ou Hakimi, et pourrait être renouvelé pour d’autres joueurs d’ici peu.

Tottenham se remet la tête à l’endroit

On termine avec un petit passage en Angleterre. Pour se racheter après leur défaite initiale en championnat, les Spurs de Tottenham ont nettement dominé Charlton 5-1 au 2ᵉ tour de la Carabao Cup. Pour ses grands débuts après son transfert à 100 millions d’euros, la recrue brésilienne Savio a fait sensation avec un but et une passe décisive en seulement 19 minutes de jeu. Portés également par les réalisations de Mikey Moore, Dominic Solanke et Kevin Danso, les hommes de Roberto De Zerbi font le plein de confiance avant d’affronter Newcastle samedi.