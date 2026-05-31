Arsenal : les terribles chiffres de la malédiction européenne

La malédiction européenne se poursuit pour Arsenal. Battus par le PSG en finale de la Ligue des Champions 2026, les Gunners ont désormais perdu leurs cinq dernières finales dans une compétition européenne majeure. Une série qui comprend la Coupe des vainqueurs de coupes 1995 contre le Real Saragosse, la Coupe de l’UEFA 2000 face à Galatasaray, la Ligue des champions 2006 contre le FC Barcelone, la Ligue Europa 2019 face à Chelsea et désormais cette finale perdue contre Paris.

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Ce nouvel échec renforce un autre constat cruel pour le club londonien. Avec 226 matches disputés en Ligue des Champions sans jamais soulever le trophée, Arsenal détient le record du plus grand nombre de rencontres jouées dans la compétition sans titre. Les Gunners figurent également parmi les rares clubs ayant atteint plusieurs finales de C1 sans jamais parvenir à s’imposer, aux côtés de Reims, Valence et l’Atlético de Madrid.