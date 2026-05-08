Guingamp : le TGV Fadiala Tounkara affole Mönchengladbach et Salzbourg

Le vivier breton regorge décidément de pépites très prometteuses. Du côté de l’En Avant Guingamp, un nom commence à circuler avec insistance : celui de Fadiala Tounkara (@crédit photo @natpics_22). À seulement 17 ans, ce jeune attaquant franco-malien d’1,85 m réalise une saison exceptionnelle avec la catégorie U19. Surnommé le « TGV » en raison de ses percussions dévastatrices et de sa vitesse d’exécution fulgurante, ce buteur puissant et intelligent a affolé les compteurs cette année. Capitaine de l’EAG lors de la Coupe Gambardella, il a compilé l’impressionnant total de 14 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres disputées (championnat U19 et Gambardella).

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Forcément, une telle explosion ne passe pas inaperçue sur le marché des transferts, d’autant plus que sa situation contractuelle est particulièrement alléchante. En fin de bail le 30 juin prochain, le jeune talent se retrouve à un tournant. Si la direction de l’En Avant Guingamp discute actuellement avec son entourage pour tenter de lui faire signer son tout premier contrat professionnel dans les Côtes-d’Armor, la menace étrangère se fait très pressante. Selon nos informations, plusieurs écuries allemandes, dont le Borussia Mönchengladbach, suivent son évolution avec une grande attention pour l’enrôler. L’Autriche est également sur le coup, avec un intérêt marqué du RB Salzbourg, toujours très friand de ce type de profil explosif. Guingamp va devoir se montrer particulièrement convaincant pour conserver son roc offensif !