Premier League : comment Arne Slot a remis Liverpool au sommet

L’héritage aurait pu être lourd à porter, quand bien même Jürgen Klopp a tout fait pour l’alléger. « Arne Slot, lala lalala », avait-il entonné au micro à Anfield le jour de ses adieux, pour inciter les supporters des Reds à accueillir son successeur avec le plus d’enthousiasme possible. Hier, pour célébrer le 20e titre de champion d’Angleterre de Liverpool, c’est Arne Slot qui a repris le chant en l’honneur de son prédécesseur. « Jürgen Klopp, lala lalala », comme une manière de renvoyer l’ascenseur. Depuis son arrivée, le Néerlandais ne s’est jamais senti écrasé par l’ombre pesante de l’Allemand, et c’est là l’une de ses réussites cette saison.

D’autres que lui auraient peut-être voulu s’affranchir plus distinctement de l’héritage Klopp, en changeant de système de jeu ou en critiquant les effets négatifs de son style de jeu. Pas Arne Slot, qui a poursuivi le travail en imprimant son style. Celui d’un management plus individualisé, où chaque joueur a droit à un retour régulier sur ses matches mais aussi ses séances d’entraînement. Ce que ne faisait pas forcément Klopp, qui limitait les réunions. Avec Slot, il y en a beaucoup, mais jamais trop longues pour ne pas perdre des joueurs généralement peu adeptes de l’exercice.

Des changements en douceur

Après 9 années d’ère Klopp, Arne Slot a su amener quelques changements, tranquillement mais sûrement. Les entraînements démarraient plus tôt le matin, et duraient plus longtemps, mais ils étaient moins intenses. Et ce après avoir sondé les joueurs sur leurs besoins et leur ressenti, afin de limiter les blessures, trop nombreuses lors de la dernière année de Klopp. Cette saison, Liverpool fait partie des équipes ayant eu le moins de joueurs blessés en Premier League. À l’inverse, Slot a aussi allégé certains processus, notamment en laissant les joueurs dormir chez eux la veille des matches, alors que Klopp les réunissait en mise au vert, à l’hôtel. « Les gens qui en savent plus que moi sur ce sujet me disent qu’on dort toujours mieux dans son propre lit que dans un lit d’hôtel », expliquait Slot en août.

Sur le terrain aussi, les inspirations de Slot se sont avérées payantes, à commencer par le repositionnement fondamental de Ryan Gravenberch au poste de numéro 6. Le milieu avait déçu avec Klopp, il s’est révélé à ce poste avec Slot. Beaucoup de joueurs ont retrouvé leur lustre d’antan, comme Van Dijk, Gakpo, Luis Diaz ou Alexander-Arnold. S’il a rarement dévié de son onze type, il a aussi su s’appuyer sur ses remplaçants, avec un coaching en cours de match qui a souvent bien fonctionné. Du changement dans la continuité donc, une méthodologie claire et respectée par les joueurs, de l’exigence mais aussi de la douceur, Arne Slot a probablement réussi la plus belle première année d’un entraîneur en Premier League. De quoi chanter son nom pour encore de nombreuses années.