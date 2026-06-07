Real Madrid : José Mourinho veut arracher un joueur au nez et à la barbe du FC Barcelone !

Ce dimanche peut être un tournant dans l’histoire du Real Madrid. Les socios défileront à Valdebebas tout au long de la journée pour élire leur président, avec deux choix : Florentino Pérez, actuellement en poste, et Enrique Riquelme, comme outsider assez sérieux. Depuis des semaines, les deux hommes d’affaires se livrent d’ailleurs une sacrée guerre par médias interposés, avec des déclarations piquantes et des promesses électorales de poids.

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Florentino Pérez a par exemple déjà confirmé que José Mourinho sera son entraîneur en cas de victoire. Et le Portugais n’arriverait pas seul à Madrid, puisque le dirigeant espagnol lui a déjà offert deux nouveaux joueurs : Ibrahima Konaté ainsi que Denzel Dumfries. En plus d’avoir promis de passer à l’attaque pour un joueur galactique, pour qui il formulera une offre de 150 millions d’euros la semaine prochaine. S’il n’a pas révélé le nom de cette recrue mystère, la presse espagnole est convaincue qu’il s’agit de Michael Olise.

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Coup dur pour le Barça ?

Et voilà que le quotidien AS indique que le Special One a demandé un joueur à Pérez. Il s’agit de Bernardo Silva, libre suite à son départ de Manchester City. Proposé et refusé il y a quelques semaines, le milieu de terrain de 31 ans pourrait finalement bien signer à Madrid suite à cette pétition de José Mourinho. Les deux compatriotes partagent d’ailleurs le même agent, qui n’est autre que Jorge Mendes.

Un joueur qui était convoité par le FC Barcelone - un accord existe même avec les Blaugranas - ainsi que par l’Atlético de Madrid. L’arrivée des Merengues dans ce dossier aurait d’ailleurs changé les choses, et Bernardo Silva a mis en suspens toute décision concernant son avenir. « Le Barça ? C’est une option que j’ai, mais je n’ai pas pris de décision. J’ai du respect pour tous les clubs et je chercherai celui où on m’apprécie », a indiqué Bernardo Silva samedi soir, pendant le stage mondialiste du Portugal. Un premier dossier mercato qui risque de mettre le feu à l’Espagne…