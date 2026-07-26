Jean-Philippe Mateta réagit après le Mondial des Bleus
Jean-Philippe Mateta a pris la parole après la fin du parcours de l’équipe de France à la Coupe du Monde. L’attaquant de Crystal Palace a remercié les supporters, le sélectionneur et l’ensemble du staff pour leur confiance, tout en exprimant sa grande déception de ne pas avoir réussi à ramener le trophée. « Ce n’est qu’une étape, et nous continuerons à travailler pour revenir encore plus forts », a notamment écrit l’international français sur Instagram.
Durant ce Mondial, Mateta aura disputé trois rencontres sous le maillot des Bleus. Utilisé exclusivement en sortie de banc, l’avant-centre n’a jamais dépassé les 13 minutes de jeu par apparition, mais aura tout de même tenu à adresser un message de gratitude aux supporters français après cette campagne.
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