La bonne première période parisienne est passée au second plan. Sorti sur civière et en larmes face à l’OGC Nice, Désiré Doué a suscité une énorme inquiétude dans les rangs du Paris Saint-Germain. Victime d’une blessure au genou droit après avoir tenté de protéger son ballon, l’international français, qui a poussé un cri horrible sur le moment, a dû céder sa place à Ferran Torres. Les images de sa sortie, particulièrement douloureuses, laissent craindre une blessure sérieuse, même si des examens médicaux devront déterminer la nature exacte de son problème.

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Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À la mi-temps, Achraf Hakimi n’a d’ailleurs pas caché l’émotion du vestiaire parisien au micro du diffuseur. « On pense à Désiré. On va essayer de lui dédier la victoire à lui et terminer le match avec les trois points », a confié le latéral marocain. Un message fort de solidarité envers son coéquipier, alors que tout le PSG retient son souffle dans l’attente de nouvelles rassurantes concernant le jeune attaquant.