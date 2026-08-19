Aston Villa recrute Zion Suzuki et Matteo Ruggeri pour 55 M€
Alors qu’il devait être recruté par le Paris Saint-Germain, le gardien de but japonais Zion Suzuki (23 ans) s’est officiellement engagé en faveur d’Aston Villa, comme cela était annoncé depuis plusieurs jours. « Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de Zion Suzuki, en provenance de Parme. L’international japonais, qui a représenté son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, rejoint le club dans le cadre d’un transfert définitif ».
Zion has arrived 🤩— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Zion Suzuki from Parma. pic.twitter.com/ydIduf0L1j
Le club anglais n’a pas précisé la durée du contrat du joueur, mais a déboursé 30 M€ (+5 M€ de bonus) pour le recruter. Les Villans ont également annoncé la signature du défenseur italien de l’Atlético de Madrid, Matteo Ruggeri (24 ans). « Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de Matteo Ruggeri, en provenance de l’Atlético de Madrid. Vainqueur de la Ligue Europa de l’UEFA avec l’Atalanta en 2024, l’arrière gauche a signé un contrat définitif avec le club de B6. » L’Atlético devrait récupérer environ 20 M€ dans l’affaire.
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