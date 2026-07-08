Coupe du Monde 2026, Espagne : la belle anecdote de Mikel Merino

Buteur décisif lors de la victoire de l’Espagne face au Portugal (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, Mikel Merino a une nouvelle fois endossé le costume de héros de la Roja, deux ans après son but libérateur contre l’Allemagne à l’Euro 2024. Pourtant, le milieu espagnol a bien failli ne jamais disputer ce Mondial, lui qui revenait d’une blessure ayant sérieusement compromis sa participation au tournoi.

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Après la rencontre, Merino a laissé éclater son émotion : « c’est la deuxième fois que je vis ça, mais on ne s’habitue jamais à ce genre de joie. Dans un match aussi beau, vu la manière dont on s’est battus… pouvoir offrir une telle joie aux gens devant leur télévision, c’est une sensation incroyable. Il y a eu des hauts et des bas. C’est la vie. Des bons moments et des mauvais. Je pensais que je ne participerais même pas à la Coupe du Monde, et aujourd’hui je suis au sommet. C’est une récompense pour les efforts, le travail et le soutien de mes proches. » Le joueur d’Arsenal pourrait ainsi retrouver une place de titulaire face à la Belgique.