La Roma veut lâcher 60 millions pour Abde Ez

La Roma est passée à l’action pour tenter de recruter Abde Ezzalzouli. Selon Sport, le club italien a entamé des négociations avec le Betis et serait prêt à offrir 55 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, soit un montant qui se rapproche de la clause libératoire de l’international marocain, fixée à 60 millions d’euros. Le Betis est disposé à discuter d’un transfert si Abde donne son feu vert et que l’offre atteint cette somme. Si la piste de la Premier League reste ouverte, un accord avec la Louve semble aujourd’hui prendre de l’épaisseur.

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Ce dossier surprend toutefois en Italie. Depuis le début de l’été, la Roma cherchait déjà un ailier et s’était cassé les dents sur Mason Greenwood, sans proposer les sommes réclamées par l’OM, puis sur Antonio Nusa, faute d’avoir répondu aux exigences du RB Leipzig. De quoi susciter des interrogations sur sa capacité à investir 60 millions d’euros pour Abde. Le FC Barcelone suit d’ailleurs le dossier de très près : le club catalan ne possède plus que 20 % des droits économiques du joueur, mais pourrait tout de même récupérer environ 11 millions d’euros en cas de transfert, un apport financier bienvenu pour ses comptes.