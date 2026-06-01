Amical : la Tunisie tombe contre l’Autriche

Pour son avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde, la Tunisie s’est inclinée sur la pelouse de Vienne, contre l’Autriche. Malgré la défaite, les hommes de Sabri Lamouchi ont longtemps livré une prestation globalement séduisante, dans laquelle les Aigles de Carthage ont notamment touché les montants à trois reprises et ont bénéficié de l’expulsion de Konrad Laimer juste avant la pause, après une main ayant empêché une occasion nette de but (37e).

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Mais au retour des vestiaires, l’Autriche a changé de visage après plusieurs ajustements opérés par Ralf Rangnick. Les Autrichiens ont fini par faire la différence grâce à Sabitzer, auteur de l’unique but de la rencontre (1-0, 63e). Une première défaite pour Sabri Lamouchi depuis sa prise de fonction en janvier dernier. La Tunisie tentera désormais de rebondir lors de son dernier match de préparation face à la Belgique samedi prochain, avant de s’envoler pour les Etats-Unis.