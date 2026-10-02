Cristiano Ronaldo a boudé aussi avec Al-Nassr cette saison !

Furieux après le choix de Jorge Jesus de ne pas l’avoir fait entrer contre la Norvège alors qu’il s’était échauffé pendant 30 minutes, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la sélection portugaise après avoir appris hier que son sélectionneur ne comptait pas le titulariser face au Danemark. Une bouderie qui n’a pas empêché les partenaires de Vitinha de s’imposer 4 buts à 2 en Scandinavie. Et cet après-midi, le journaliste espagnol Guillem Balague a rappelé que CR7 avait fait le même coup de la bouderie avec Al-Nassr. Ce n’est pas très vieux puisque la scène s’est déroulée le 25 août dernier, lors du match de Saudi Pro League disputé sur le terrain d’Al-Ettifaq. Balague explique que le bus d’Al-Nassr était arrivé au stade accompagné d’une voiture. Celle de CR7.

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Unusually, the Al Nassr team bus arrived with a car alongside it.



It was Cristiano’s car.



Ronaldo came off the bus first, as he apparently always does.



He’d had a terrible first half. Al Nassr were 2–0 down.



He walked off the pitch on his own.



Five minutes before the… — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 2, 2026

Titulaire au coup d’envoi, Ronaldo avait réalisé une première période catastrophique, avant de quitter le terrain tout seul. Au moment du coup d’envoi de la deuxième période, Al-Nassr, qui était mené 2-0, communiquait un onze dans lequel ne figurait pas son numéro 7 (remplacé à la mi-temps par Abdullah Al-Khaibari, ndlr). Sauf que Ronaldo ne s’est pas assis sur le banc de touche. Il avait déjà quitté le stade. Pas un problème pour Al-Nassr qui avait alors affiché un tout autre visage en deuxième période pour l’emporter 3-2. « Postecoglou n’a pas évoqué l’absence de Ronaldo lors de la conférence de presse d’après-match. Mais ceux qui connaissaient la situation ont soudain compris qu’Ange avait pris le dessus. Un peu comme Jorge Jesus », conclut Balague.