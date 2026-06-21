CdM 2026, Pays-Bas : le constat alarmant de Frenkie de Jong sur sa santé

La large victoire des Pays-Bas face à la Suède (5-1) lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 a confirmé la montée en puissance des Oranje, mais a aussi laissé une petite inquiétude du côté de Frenkie de Jong. Titulaire et auteur d’une prestation encore très aboutie au milieu de terrain, le joueur du FC Barcelone a reconnu après la rencontre, en zone mixte, qu’il n’était pas totalement remis physiquement. « J’ai encore mal, c’est certain. On verra comment mon corps réagit, même si je suis confiant qu’il s’en remettra », a-t-il expliqué, tout en affichant un optimisme mesuré sur la suite de sa compétition.

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Pourtant, le Néerlandais avait été incertain jusqu’à la dernière minute avant ce deuxième match de groupe. Son sélectionneur Ronald Koeman avait lui-même admis en conférence de presse que son milieu n’évoluait pas à 100 % de ses capacités, évoquant une douleur au bas-ventre apparue à l’entraînement. « Je ne pense pas qu’il soit à 100 %, mais il est suffisamment en forme pour jouer », avait-il indiqué, laissant la décision finale dépendre de son ressenti. Aligné malgré tout, il a répondu présent sur le terrain, confirmant son importance dans l’animation du jeu néerlandais, mais son état physique reste désormais sous surveillance.